Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerine ait keşif uçağını düşürdükleri" iddiası
Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerden 'koalisyon güçlerine ait keşif uçağını düşürdükleri' iddiası

Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerine ait keşif uçağını düşürdükleri" iddiası

7 saat önce

Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde bulunan Sada kentinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Yemen'deki Husilerden

Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde bulunan Sada kentinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, savunma mekanizmalarının, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinin karşısında kalan Sada'ya bağlı Suh bölgesinde koalisyon güçlerine ait bir keşif uçağını düşürdüğünü belirtti.

Seri, söz konusu keşif uçağını düşürmek için kullandıkları silah türüne ilişkin ise bilgi vermedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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