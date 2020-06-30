Yemen'deki Husilerden "yakıt krizi sağlık felaketine yol açabilir" açıklaması - Son Dakika

Yemen'deki Husilerden "yakıt krizi sağlık felaketine yol açabilir" açıklaması

Yemen'deki Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yakıt sıkıntısı sebebiyle büyük bir sağlık felaketi yaşanabileceğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yakıt sıkıntısı sebebiyle büyük bir sağlık felaketi yaşanabileceğini duyurdu.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Sözde Husi hükümetindeki yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında, kontrol altında tuttukları bölgelerdeki yakıt sıkıntısına ve bunun sonuçlarına dikkati çekti.

Hizmetlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Makbuli, yakıt eksikliğine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka ve petrol gemilerine el konulmasının sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Makbuli, bu nedenle yaşanabilecek sağlık ve çevre felaketinden de Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumlu olduğunu savundu.

Sağlık Bakan Vekili Ali Cehhaf ise, yüzlerce hastanenin yakıt sağlanamaması sebebiyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriklerin kesilmesi durumunda birkaç dakika içinde aralarında çocuklarında olduğu en az bin kişinin öleceğini ileri süren Cehhaf, ayrıca yakıtla çalışan diyaliz makinelerinin durması halinde 3 bin 500 böbrek hastasının da günler içinde ölebileceğini söyledi.

Su Bakanlığı Vekili Muhammed el-Hakimi ise, 23 bin su ve kanalizasyon projesinin durdurulduğunu ve bu durumdan 8 milyon Yemenlinin etkilendiğini ifade etti.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol yüklü 14 gemiye el koymakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Başbakan Yardımcısı, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerden 'yakıt krizi sağlık felaketine yol açabilir' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:18 Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 02:45:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'deki Husilerden "yakıt krizi sağlık felaketine yol açabilir" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]