Yemen'deki Husilerin füze saldırısında 10 aylık bebek yaralandı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husilerin, Taiz kentine düzenlediği füze saldırısında aralarında 10 aylık bebeğin de olduğu aynı aileden 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Husiler Taiz'in Sale ilçesinde El-Ercem Mahallesi'ne füze saldırısı düzenledi.

Füzenin mahallede bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar arasında 10 aylık bebek ve 4 yaşında çocuğun olduğu ifade edilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler dün de Taiz'in Abdele bölgesinde sığınmacı kampını vurmuş, saldırıda 3'ü çocuk, biri kadın 4 kişi yaralanmıştı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.