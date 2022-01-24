Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Cazan bölgesine balistik füzeyle düzenlediği saldırıda iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Savunma sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Husilerin saldırısının rapor edilmesiyle harekete geçtiklerini aktardı.

Hamadi, güneydeki Cazan bölgesine yönelik saldırı sonucu Suudi Arabistan'da ikamet eden bir Sudanlı ve bir Bangladeşlinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Saldırıda çevrede bulunan araç ve iş yerlerinde de hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, Arap koalisyon güçlerinin SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'ın Zahran ve Asir kentlerini de hedef aldığı ve bu bölgeye gönderilen balistik füzelerin imha edildiği belirtildi.

Husiler BAE'yi de hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı hedef aldığını açıkladı.

BAE, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği iki balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.