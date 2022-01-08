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Yemen'deki iç savaşa "Batı Asya Şampiyonluğu molası" - Son Dakika

Yemen'deki iç savaşa "Batı Asya Şampiyonluğu molası"

08.01.2022 12:18
Yemen'deki iç savaşa "Batı Asya Şampiyonluğu molası"

Batı Asya Gençler Şampiyonası 2021'in galibi Yemen Genç Milli Futbol Takımı, ülkede 7 yıldır süren iç savaş ve bölünmüşlüğü bir nebze de olsa unutturarak Yemenlileri bir araya getirmeyi başardı.

Batı Asya Gençler Şampiyonası 2021'in galibi Yemen Genç Milli Futbol Takımı, ülkede 7 yıldır süren iç savaş ve bölünmüşlüğü bir nebze de olsa unutturarak Yemenlileri bir araya getirmeyi başardı.

Başkent Sana'daki şampiyonluk kutlamaları için Aden'den hareket eden milli takım konvoyu, geçtiği Taiz, İbb ve Zemar kentlerinde binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Husilerin kontrolündeki Sana'ya 4 Ocak Salı akşamı ulaşan Genç Milli Takıma, kentin sokaklarında kalabalık gruplar tezahüratlarla eşlik etti.

Başkent Sana'da coşkulu kutlama

Sana'daki Es-Sevra Stadyumu'na 5 Ocak Çarşamba sabahı üstü açık bir otobüsle giren Genç Milli Takımı, stadı dolduran Yemen bayraklı binlerce kişi tarafından karşılandı.

Stadyumda yapılan kutlama töreninde coşkulu kalabalık "Canımız kanımız sana feda olsun ey Yemen..!" sloganlarıyla milli takımlarının şampiyonluğundan duydukları sevinci ifade etti.

Milli takımın Sana'da katıldığı şampiyonluk kutlamaları sırasında Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Fonu da futbolculara 3'er milyon Yemen riyali (yaklaşık 5 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Batı Asya Gençler Şampiyonası 2021'in galibi Yemen

Yemen Genç Milli Futbol Takımı, 13 Aralık 2021'de final rakibi Suudi Arabistan'ı penaltı atışlarıyla yenerek tarihinde ilk defa Batı Asya Gençler Şampiyonu oldu.

Genç millilerin kazandığı zafer ülkede sevinçle karşılanmış, Yemenliler şampiyonluğu kutlamak için konvoylar oluşturmuştu.

"Savaş ve trajediden sökülüp alınan bir başarı"

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, ülkesinin Batı Asya Gençler Şampiyonası'ndaki galibiyetinin "savaş ve trajediden sökülüp alınan bir başarı" olduğunu söylemişti.

İran destekli Husilerin sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Sana ve diğer illerin, galibiyet dolayısıyla büyük kutlamalara sahne olduğu kaydedilmişti.

Kutlamalara kan bulaştı: 5 ölü, 124 yaralı

Ancak kutlamalar sırasında havaya açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki iç savaşa Batı Asya Şampiyonluğu molası
Yemen'deki iç savaşa Batı Asya Şampiyonluğu molası
Yemen'deki iç savaşa Batı Asya Şampiyonluğu molası
Yemen'deki iç savaşa Batı Asya Şampiyonluğu molası

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Yemen, Savaş, Milli, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki iç savaşa 'Batı Asya Şampiyonluğu molası' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki iç savaşa "Batı Asya Şampiyonluğu molası" - Son Dakika
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