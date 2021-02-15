Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek - Son Dakika

Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek

15.02.2021 21:17
Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası üst düzeyli yardım konferansı düzenleneceğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası üst düzeyli yardım konferansı düzenleneceğini açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, İsviçre ve İsveç tarafından düzenlenecek yardım konferansında Yemen'de korkunç boyutlara ulaşan insani kriz için taahhütler açıklanacağını söyledi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi Antalyaspor ile Malatyaspor 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi Hindistan'da maymunlar girdikleri evde yeni doğan ikizlerden birini kaçırarak öldürdü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisine hapis cezası Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü         
21:30
El-Hilal, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı El-Hilal, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı         
21:13
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı         
20:48
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Netflix imzalı dizinin ilk görselleri paylaşıldı Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Netflix imzalı dizinin ilk görselleri paylaşıldı         
19:55
Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi         
19:37
Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı         
19:33
'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat         
16:36
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Karın ardından soğuk hava dalgası! İstanbul'a şiddetli fırtına, 7 kente de kar yağışı uyarısı Karın ardından soğuk hava dalgası! İstanbul'a şiddetli fırtına, 7 kente de kar yağışı uyarısı         
15:18
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 21:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei