Yemen'deki Husiler: Hudyede Limanı'na 4 yakıt tankeri ulaştı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler: Hudyede Limanı'na 4 yakıt tankeri ulaştı

09.09.2022 18:54
Yemen'deki Husiler: Hudyede Limanı'na 4 yakıt tankeri ulaştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendi kontrolleri altında bulunan Hudeyde Limanı'na 4 yakıt tankerinin ulaştığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendi kontrolleri altında bulunan Hudeyde Limanı'na 4 yakıt tankerinin ulaştığını duyurdu.

Husilerin denetimindeki Petrol Şirketi Sözcüsü İsam el-Mutevekkil, Yemen hükümetinin "Husilerin elindeki bölgelere yakıt tankerlerinin girişine izin verildiğini" duyurmasının ardından kısa bir açıklama yayımladı.

Hudeyde Limanı'na 4 tankerin ulaştığını bildiren Mutevekkil, bekleyen diğer gemilerin girişinin de hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine Hudeyde'deki limanlara yakıt tankerlerinin girişine izin verildiğini, bundan sonra Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşanacak yakıt krizlerinden bu milislerin sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Yemen hükümetinin, ateşkese rağmen 12 yakıt tankerinin Hudeyde'deki limanlara girişini engellediğini öne sürmüştü.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İslam Araştırmaları Merkezi, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

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