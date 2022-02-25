Yemen'deki İran destekli Husiler: Marib ve Cevf'te ABD yapımı 2 İHA düşürdük - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Cevf ve Marib vilayetlerinde Amerikan yapımı 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyinde saldırı uçuşu yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

Yerden havaya atılan füzeyle düşürülen İHA'nın MQ-1 tipi ABD yapımı olduğunu aktaran Seri, Marib vilayetinde de ikinci bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Seri, Marib bölgesinde düşürülen İHA'nın Scan Eagle tipi casus uçağı olduğunu iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, bir yılı aşkın süredir hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib bölgesine saldırılarını sürdürüyor.

Hükümet güçleri ise birkaç haftadan beri Yemen'in kuzeybatıdaki Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce vilayetinde Husilere yönelik saldırılar başlattı.