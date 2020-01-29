Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı... - Son Dakika

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı...
7 saat önce
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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