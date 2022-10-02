Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi petrol sahalarını vurmakla tehdit etti - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi petrol sahalarını vurmakla tehdit etti

02.10.2022 23:42
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi petrol sahalarını vurmakla tehdit etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sahalarını hedef almakla tehdit ederek, petrol şirketlerinden bu ülkeleri terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sahalarını hedef almakla tehdit ederek, petrol şirketlerinden bu ülkeleri terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasındaki ateşkes süresinin sona ermesinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yazılı açıklama yaptı.

Seri açıklamasında, "Silahlı kuvvetler (Husilerin), Suudi Arabistan ve BAE'de faaliyet gösteren petrol şirketlerine ülkelerini terk etme fırsatı veriyor." ifadesini kullandı.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinde yer alan ülkelerinin, "memur maaşlarının Yemen'deki petrol gelirlerinden ödenmesini öngören bir ateşkes taahhüt etmemesi" durumunda bu ülkelerdeki petrol sahalarının hedef alınabileceğine işaret eden Seri, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve BAE, Yemen halkını kaynaklarından mahrum bırakmakta ısrar ederse, güçlerimiz de Suudileri ve BAE'lileri kaynaklarından mahrum bırakabilir. Her şey mümkündür... Halkımız barışçıl yollar tıkandığında hakkını alma gücüne sahiptir."

Yemen'de 6 aydır süren ateşkesin süresi bu akşam sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi bu akşam yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yemen hükümeti dün, Grundberg'in ateşkesin tekrar uzatılması teklifini olumlu karşıladığını, Husiler de ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

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