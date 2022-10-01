Yemen'deki Husiler: "Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi" - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler: "Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi"

01.10.2022 23:24
Yemen'deki Husiler: "Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi"

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" belirtti.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin müzakere heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnsani durumu iyileştirme, kuşatmayı sona erdirme ve Yemen genelinde ateşkes sağlama konusunda ilerleme kaydetmek için ateşkesi bir fırsat olarak kullanma çabalarımıza rağmen ateşkes uzlaşısı çıkmaza girdi." ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin iki kez uzatılmasını, "düşman ülkelerin ve paralı askerlerinin sorumluluk ve anlayış duygusunun az da olsa gelişeceği ümidiyle" kabul ettikleri ileri sürülen açıklamada,"Ateşkesin sağlandığı 6 ay boyunca, insani dosyanın öncelikli olarak ele alınmasında herhangi bir ciddiyet görmedik." denildi.

Açıklamada, "Arzularının barıştan çok saldırgan ülkeleri savaşın etkilerinden ve doğrudan hedef alınmaktan uzak tutmak" olduğu kaydedildi.

Yemen hükümetinden ve Arap koalisyonundan Husilerin açıklamasına ilişkin henüz bir yorum gelmedi.

Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletlerden (BM) ülkede 6 aydır devam eden ve süresi yarın sona erecek olan ateşkesin genişletilmesi ve uzatılması yönünde bir teklif aldığı ve buna olumlu yaklaştığı belirtilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin uzatılması için görüşmeler yürütüyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkes devam ederken, ülkenin güneyindeki stratejik Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: 'Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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