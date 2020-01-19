Son Dakika › Güncel › Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin... - Son Dakika
Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin...
6 saat önce
Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Son Dakika Hamaney, cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü