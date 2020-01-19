Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin... - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin...

6 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin..., System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamaney, cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi
Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 06:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]