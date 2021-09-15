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Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor - Son Dakika

Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor

15.09.2021 21:01
Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor, System.String[]

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", ülkedeki meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanması...

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", ülkedeki meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanması çağrısında bulundu.

Islah Partisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, parti yüksek heyeti üyesi ve Meclisteki Grup Başkanı Abdurrazzak el-Hecri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Richard Oppenheim ile bir araya geldi.

Yemen'deki krizin ele alındığı görüşmede Hecri, mevcut durumun Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılmasını ve acilen hayata geçirilmesini zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Hecri, hükümetin geçici başkent Aden'e dönmesi ve meşruiyeti destekleyen güçlerin birleştirilmesinin Yemen halkının acılarını hafifleteceğine işaret etti.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'de GGK ile ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle aylardır görevini Riyad ve Yemen'in farklı illerinden yürütüyor.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Islah Partisi, Hükümet, Yemen, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor - Son Dakika
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