Son Dakika Haberleri: 'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

23 dakika önce İlandır

New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.

'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var', System.String[]
New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:24 

New York Times, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Ekonomi
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