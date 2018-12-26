'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'
23 dakika önce İlandır
New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.
New York Times
, Pentagon ve ABD
Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen
'de Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:24
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