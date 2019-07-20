Son Dakika Haberleri: Yemen'deki kimsesiz çocuklara yardım için kermes düzenlediler
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Yemen'deki kimsesiz çocuklara yardım için kermes düzenlediler

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yemen'deki kimsesiz çocuklar için kermes düzenlendi.

Yemen'deki kimsesiz çocuklara yardım için kermes düzenlediler, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yemen'deki kimsesiz çocuklar için kermes düzenlendi.

Merkez Gölbaşı Camisi bahçesinde gerçekleştirilen kermeste Kuran kursunda eğitim alan öğrencilerin ailelerinin hazırladığı yöresel yemekler ve tatlılar ile el işi ürünler satışa sunuldu.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kermesi Yemen'de bulunan aç ve kimsesiz çocuklar için düzenledik. Elde edilen gelir en yakın zamanda Yemen'e gönderilecek. İnşallah bir nebze de olsa orada Müslüman kardeşlerimizin dertlerine çare olur. Allah tez zamanda bütün İslam alemine huzur ve mutluluklar versin. Dualarımız bu yönde. Kermeste emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Viranşehir, Şanlıurfa, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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