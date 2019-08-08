Son Dakika Haberleri: Yemen'deki koalisyon Aden'deki gelişmelerden endişeli
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Yemen'deki koalisyon Aden'deki gelişmelerden endişeli

28 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Yemen'deki koalisyon Aden'deki gelişmelerden endişeli, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.
Koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Aden'de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini dile getirerek buradaki halkın güvenlik ve istikrarına zarar verecek eylemleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.
Yemen'deki tarafları aklın sesine kulak vermeye, ulusal çıkarları öncelemeye ve meşru hükümetle birlikte bu kritik aşamanın atlatılması için çalışmaya çağıran Maliki, Yemen halkı arasında fitne tohumları eken Husilerin yanı sıra El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine fırsat vermemenin önemine işaret etti.
Geçici başkent Aden, 1 Ağustos'ta 49 kişinin yaşamını yitirdiği iki saldırıya sahne olmuştu. Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra ise Husiler, El-Cela Karargahı'na Hizam Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda 36 kişi yaşamını yitirmişti.
El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler için dün düzenlenen cenaze töreninin ardından ise Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Hizam Emni güçleri arasında Maaşık Sarayı çevresinde çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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