Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait İDA imha edildiğini açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiği belirtilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracını (İDA) etkisiz hale getirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin, Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü İDA kullanarak düşmanca ve terörist bir saldırı düzenlemeye çalıştığını" tespit ettiklerini aktardı.

Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinden gönderdiği öne sürülen İDA'nın, koalisyon güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Maliki, Husilerin bu girişiminin, uluslararası ve bölgesel güvenlik ile deniz ulaşımı ve dünya ticareti açısından tehlike oluşturduğu değerlendirmesi yer aldı.

Son 24 saatte yine Kızıldeniz'in güneyinde ve Babul Mendeb boğazında Husiler tarafından yerleştirilen 3 deniz mayının da imha edildiğini belirten Maliki, böylece etkisiz hale getirilen mayın sayısının 150'ye ulaştığını kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.