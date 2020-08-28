Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine sabah saatlerinde gönderilen İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerin Suudi Arabistan topraklarına sistematik olarak sivilleri hedef alan patlayıcı yüklü İHA'lar gönderdiğini ifade eden Maliki, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Maliki pazar günü de Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen İHA'nın ve güneybatısındaki Cazan'a atılan balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.