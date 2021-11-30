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Yemen'deki koalisyon güçleri Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu - Son Dakika

Yemen'deki koalisyon güçleri Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu

30.11.2021 10:33
Yemen'deki koalisyon güçleri Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da balistik füze atölyeleri depolarının hava saldırısıyla imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da balistik füze atölyeleri depolarının hava saldırısıyla imha edildiğini duyurdu.

Koalisyonun konuya ilişkin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, Sana Havalimanı'na bağlı Duleymi Hava Üssü'ndeki balistik füze montaj atölyeleri ve başkentin içindeki başka bir depolama alanının imha edildiği belirtildi.

Arap koalisyonu, Sana'da İran Devrim Muhafızları uzmanlarına ait gizli bir bölgenin de hedef alındığını kaydetti.

Husilere bağlı el-Mesire kanalı ise, koalisyon uçaklarının Sana Havalimanı'na 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyon, Hükümet, Yemen, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki koalisyon güçleri Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki koalisyon güçleri Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu - Son Dakika
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