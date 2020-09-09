Yemen'deki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait ikinci İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüklerini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Maliki, Husilerin patlayıcı yüklü İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Koalisyon güçleri son 24 saat içinde, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA'yı daha düşürdüklerini açıklamıştı.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini aktardı.

Seri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda hassas hedeflerin vurulduğunu kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.