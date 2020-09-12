Yemen'deki koalisyon güçlerinden Husilere 6 hava saldırısı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, gece saatlerinde Yemen'in başkenti Sanaa'da Husilere ait askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan basını, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklarının Husilere ait Sanaa'daki askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda balistik füze üretim ve montaj bölgeleri ile insansız hava araçları kurulum merkezlerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. - SANA