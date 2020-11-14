Yemen'deki patlamada bilanço belli oldu: 4 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Yemen'in Al Hudaydah ilindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, en az 12 kişi yaralandı.

Yemen'in Al Hudaydah iline bağlı Bajil ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar aynı ilçede hastaneye kaldırılırken, doktorlar bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Sivil savunma ekipleri akaryakıt istasyonun işlek bir yerde bulunduğunu, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti

-İHA-