Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika

Sana'daki El-Cumhuri Hastanesi

Tedavi gören hastalar

Diyaliz ve çocuk bakım ünitelerinden detaylar

Hayatını kaybeden bir bebeğin kefenlenmesi SANA - Yemen'de petrol krizinden kaynaklı elektrik kesintileri, ülkedeki hastanelerde tedavi gören binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor. Özellikle diyaliz ve çocuk bakım ünitelerinde cihazlara bağlı hastalar, elektrik kesintileri nedeniyle büyük risk altında. Çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ve ülkede yaygın olan salgınlar, her gün birçok kişinin ölümüne neden oluyor. Çeşitli şikayetler nedeniyle başkent Sana'daki El-Cumhuri Hastanesi'ne gelen hastalar kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.