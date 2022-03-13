Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
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Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor

13.03.2022 12:50

Sana'daki El-Cumhuri Hastanesi Tedavi gören hastalar Diyaliz ve çocuk bakım ünitelerinden detaylar Hayatını kaybeden bir bebeğin kefenlenmesi SANA - Yemen'de petrol krizinden kaynaklı elektrik kesintileri, ülkedeki hastanelerde tedavi gören binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor.

Sana'daki El-Cumhuri Hastanesi

Tedavi gören hastalar

Diyaliz ve çocuk bakım ünitelerinden detaylar

Hayatını kaybeden bir bebeğin kefenlenmesi SANA - Yemen'de petrol krizinden kaynaklı elektrik kesintileri, ülkedeki hastanelerde tedavi gören binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor. Özellikle diyaliz ve çocuk bakım ünitelerinde cihazlara bağlı hastalar, elektrik kesintileri nedeniyle büyük risk altında. Çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ve ülkede yaygın olan salgınlar, her gün birçok kişinin ölümüne neden oluyor. Çeşitli şikayetler nedeniyle başkent Sana'daki El-Cumhuri Hastanesi'ne gelen hastalar kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor
Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor
Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor

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Diyaliz, Petrol, Çocuk, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki petrol krizi binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
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