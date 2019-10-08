Yemen'deki RCC'nin yeni başkanı çalışmalarına Riyad'dan başladı

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha ile Yemen krizini görüştü.

Guha, BM Genel Sekreteri Martin Griffiths tarafından göreve getirilmesinin ardından Yemen kriziyle ilgili ilk görüşmelerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan başladı.

Cubeyr ile yeni RCC Başkanı Guha'nın görüşmesinde, Yemen'deki son gelişmeler, krizin çözümü için sarf edilen çabalar ve Suudi Arabistan'ın Yemen halkına yönelik yardımları ele alındı.

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hintli Guha, 5 Ekim'de, Danimarkalı General Michael Anker Lollesgaard'ın yerine RCC'nin başkanlığına getirilmişti.