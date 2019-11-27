Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı
Son Dakika Güncel Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı - Son Dakika

Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı

6 saat önce

Yemen'in Hadramevt ilindeki Riyan Uluslararası Havaalanı 4 yıl aradan sonra yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı, System.String[]

Yemen'in Hadramevt ilindeki Riyan Uluslararası Havaalanı 4 yıl aradan sonra yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Kahire-Mukella seferini yapan Yemen Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Hadramevt'in merkezindeki Mukella kentinde bulunan Riyan Uluslararası Havaalanına iniş yaptı.

Terör örgütü El-Kaide'nin Nisan 2015'te Mukella kentini ele geçirmesinin ardından uçuşlara kapatılan Riyan Uluslararası Havaalanı, 2016'da kentin denetiminin yeniden hükümet güçlerine geçmesine rağmen kapalı tutulmaya devam edilmişti.

Havaalanı daha sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bünyesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından askeri karargaha dönüştürülmüştü. Uluslararası insan hakları örgütleri BAE'yi burada gizli bir hapishane inşa etmek ve onlarca Yemenliye çeşitli işkence yapmakla suçlamıştı.

Sana ve Aden havaalanlarından sonra Yemen'in en büyük havaalanı konumundaki Riyan'ın, Aden, Seyiun ve Sokotra'dan sonra Yemen'de sivil uçuş yapılan 4'üncü havaalanı olduğu belirtiliyor.

Kahire, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]