Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yemen'deki Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

- Yemen'deki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktıYemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ndeki bir törene düzenlenen ve 4 askerin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

- Yemen'deki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ndeki bir törene düzenlenen ve 4 askerin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ne bir askeri geçit töreni esnasında yapılan hava saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.
Bu sabah düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker ise yaralandığı yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Yemen, Güncel
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