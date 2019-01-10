Yemen'deki Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
- Yemen'deki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktıYemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ndeki bir törene düzenlenen ve 4 askerin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- Yemen
'deki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ndeki bir törene düzenlenen ve 4 askerin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Yemen'in güneyindeki El-Aned Hava Üssü'ne bir askeri geçit töreni esnasında yapılan hava saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.
Bu sabah düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker ise yaralandığı yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:50 Kaynak: İHA
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