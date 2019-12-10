Son Dakika Haberleri: Yemen'deki savaş, 5 yılda 15 binden fazla sivilin hayatına mal oldu
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Yemen'deki savaş, 5 yılda 15 binden fazla sivilin hayatına mal oldu

6 saat önce

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Birliği, ülkede yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta 15 bin 420 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 23 bin sivilin yaralandığını açıkladı.

Yemen'deki savaş, 5 yılda 15 binden fazla sivilin hayatına mal oldu, System.String[]

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Birliği, ülkede yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta 15 bin 420 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 23 bin sivilin yaralandığını açıkladı.

Birliğin internet sitesinde "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yayımlanan raporda, Yemen'in Husilerin yaptığı darbeden bu yana beş yıldır süren savaşın bir sonucu olarak, insan hakları açısından trajik durumlara sahne olduğu belirtildi.

Raporda, Husilerin başkent Sana ve bazı bölgelerde denetimi sağladığı Eylül 2014'ten, Ekim 2019'a kadar geçen sürede 15 bin 420 sivilin hayatını kaybettiği, 22 bin 916 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkede 4 bin 272 sivilin kaçırıldığına işaret edilen raporda, 6 bin 352 çocuğun da silah altına alındığı kaydedildi. Söz konusu olayların hangi bölgelerde veya hangi taraflarca yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerin birçok kentte yerleştirdiği mayınların 1300 sivilin hayatına mal olduğu ifade edilen raporda, uluslararası topluma bu ihlalleri sona erdirmek için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca Husilerden sivilleri etkileyen tüm ihlallere son vermeleri ve keyfi bir şekilde alıkoydukları kişileri serbest bırakmaları istendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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