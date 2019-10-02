Son Dakika Haberleri: Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte
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Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte

12 dakika önce

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesislerinin 2015'ten bu yana 6 kez hedef alındığını belirtti.

Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte, System.String[]

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesislerinin 2015'ten bu yana 6 kez hedef alındığını belirtti.

MSF Yemen ofisinin Twitter hesabından "Dünya Şiddetsizlik Günü" etiketiyle paylaşılan mesajda, "2015'ten bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde örgüt tarafından desteklenen sağlık tesisleri, 6 kez bombalandı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, saldırıların kaynağına, tesislerin isimlerine ve saldırılar sonucu oluşan hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Sağlık ekiplerinin ve hastaların hedef alınmasının kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, çatışan taraflara, uluslararası hukuka saygı göstermeleri, hastaların, yaralıların, sağlık merkezlerinin ve ekiplerinin korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Paylaşımda ayrıca örgütün 10 kentte ayrım yapmaksızın tüm Yemenlilere kaliteli sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı vurgulandı.

İnsanlık dramı

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.


Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.


Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Twitter, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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