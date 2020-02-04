Yemen'deki Şebve Valisi'nden BAE'ye "kaosu finanse ettiği" suçlaması - Son Dakika
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Yemen'deki Şebve Valisi'nden BAE'ye "kaosu finanse ettiği" suçlaması

6 saat önce

Yemen'in doğusundaki Şebve vilayeti Valisi Muhammed Salih bin Adyu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ülkede kaosu desteklemek ve finanse etmekle suçladı.

Yemen'deki Şebve Valisi'nden BAE'ye

Yemen'in doğusundaki Şebve vilayeti Valisi Muhammed Salih bin Adyu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ülkede kaosu desteklemek ve finanse etmekle suçladı.

Bin Adyu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, BAE'nin, Şebve'deki ayrılıkçı milislere destek verdiğini ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.

Şebve'deki mevcut duruma müdahale edilmemesini ve vilayetin güvenlik, istikrar ve kalkınmasına zarar verilmemesini isteyen Bin Adyu, şunları kaydetti:

"Maalesef BAE, Şebve vilayetinde kaos için ciddi paralar akıtıyor. Maddi durumu iyi olmayan insanlar, onları kullanan hastalıklı ruhlarının kurbanları haline geliyor. Eğer bu paralar ihtiyaç sahibi insanlara yardım için kullanılsaydı bu onlara yeterdi."

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus da sabah saatlerinde bir açıklama yaparak, "Sokotra'da BAE destekli grubun silahlı isyan girişiminde" bulunduğunu duyurmuştu.

Mahrus, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, isyancı güçlerin BAE'den açık bir şekilde yardım aldığını belirtmişti.

BAE makamlarından ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi milisleri, Ağustos 2019'da Aden'in yanı sıra Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele geçirmiş ancak bu bölgeler Eylül 2019'da hükümet güçleri tarafından geri alınmıştı.

Merkezi hükümet yetkilileri BAE'yi ülkedeki ayrılıkçı hareketi desteklemekle suçlarken, BAE bu konudaki iddiaları reddetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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