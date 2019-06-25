Son Dakika Haberleri: Yemen'deki sözde DEAŞ emiri, koalisyon güçlerince yakalandı
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Yemen'deki sözde DEAŞ emiri, koalisyon güçlerince yakalandı

28 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Yemen'deki sözde emiri Ebu Usame el-Muhacir'in yakalandığını duyurdu.

Yemen'deki sözde DEAŞ emiri, koalisyon güçlerince yakalandı, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Yemen'deki sözde emiri Ebu Usame el-Muhacir'in yakalandığını duyurdu.
Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki'nin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, koalisyon güçleri ile Yemen birlikleri 3 Haziran'da düzenlediği ortak operasyonda, örgütün mali işlerinden sorumlu Muhacir ile bazı üyelerini yakaladı.
Maliki, operasyonun nerede düzenlendiği ya da yakalananların akıbetiyle ilgili bilgi vermedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda, Muhacir'in 2010-2015 yıllarında El-Kaide'nin yöneticilerinden olduğu ancak 2015'te DEAŞ'a geçtiği ve 2017'den bu yana da örgütün Yemen'deki yöneticiliğini yaptığı ifade edilmişti.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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