Yemen'deki taraflardan ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

Yemen'deki hükümet ve İran destekli Husiler, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in Filistin davasını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını sonuna kadar desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı tek taraflı sözde barış planını reddettiklerini ifade eden Hadrami, haklarının korunması konusunda daima Filistin halkının yanında olacaklarını kaydetti.

Öte yandan başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin birçok kentinde kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler de Trump'ın önceki gün açıkladığı plana tepki gösterdi.

Husilere ait yerel medyada yer alan haberlerde, ABD'nin açıkladığı planının taraflı olduğu ve kesinlikle İsrail lehine hazırlandığı vurgulandı.

Husiler ayrıca Filistin halkının meşru haklarına karşı bir darbe niteliğindeki bu planın bölgedeki çatışmaları şiddetlendirerek, istikrarsızlığı daha da artıracağına işaret etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.