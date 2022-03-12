Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2) - Son Dakika
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Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2)

12.03.2022 15:21

Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi.

Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi.

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı görüldü.

Provokatif saldırıyı görüntüleyen video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı.

Yemenli çok sayıda aktivist ve yazar ise sosyal medya paylaşımlarında, yıllardan beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husilere bağlı milislerin eylemine tepki gösterdi.

Tepkilerde Husilerin, bu eylemle Yemen'in tarih ve kültürüne olan düşmanlıklarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarını da koparmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden "Mehmetçik"in hatırasını yaşatıyor.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2)
Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2)
Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2)
Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2)

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Medya, Yemen, İran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2) - Son Dakika
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