Son Dakika Haberleri: Yemen'den BAE'ye "El Kaide ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu" suçlaması
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Yemen'den BAE'ye "El Kaide ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu" suçlaması

17 dakika önce

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğunu gösteren delillere sahip olduklarını açıkladı.

Yemen'den BAE'ye

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğunu gösteren delillere sahip olduklarını açıkladı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'nin Yemen'deki El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı olduğuna dair tüm kanıtlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"BAE, bu teröristleri Şebve ile Ebyen'de Yemen ordusuna bağlı takviye güçleri vurmak için kullanıyor." diyen Cebvani, Şebve ve Ebyen halkının BAE ve terör unsurları karşısında duruşlarını ortaya koymaları gerektiğini dile getirdi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede Husilere karşı hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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