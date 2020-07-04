Yemen'den BMGK'ye Safir petrol tankeri çağrısı - Son Dakika

Yemen'den BMGK'ye Safir petrol tankeri çağrısı

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankeri krizini görüşmek için özel bir toplantı düzenlemesini talep etti.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankeri krizini görüşmek için özel bir toplantı düzenlemesini talep etti.

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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, BMGK Dönem Başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen'e Safir petrol tankeriyle ilgili bir mektup gönderdi.

Hadrami, BMGK'ye, büyük bir çevre felaketine sebep olabilecek Safir petrol tankeri krizini görüşmek ve Husileri BM teknik ekibinin koşulsuz bir şekilde tankere ulaşmasına izin vermeye zorlamak için özel bir oturum düzenleme çağrısında bulundu.

Bakan Hadrami, BMGK'den, Safir petrol tankeri konusunu, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in girişiminde yer alan diğer konular ve önlemlerden ayırmasını istedi.

Safir krizi

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, 26 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bu durum nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etmişti.

İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Husilere suçlama

Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen üç limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Birleşmiş Milletler, Değerli Taş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'den BMGK'ye Safir petrol tankeri çağrısı - Son Dakika

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