Yemen'den Eritre'ye

Yemen hükümeti, Eritre'ye Yemenli balıkçılara yönelik saldırılara ve kaçırma olaylarına son vermesi çağrısında bulundu.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eritre tarafı, Yemen kara sularında avlanan balıkçılara mükerrer bir şekilde saldırılar düzenleniyor, onlarca balıkçı kaçırılıyor, teknelerine el konuluyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Kefayin, Eritre yönetimine ülke kara sularından "kaçırılan" Yemenli balıkçıları serbest bırakmaları, teknelerini ve ekipmanlarını iade etmeleri çağrısı yaptı.

Yemen Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, dün yaptığı açıklamada, Eritre sahil güvenlik güçlerinin, Kızıldeniz sahilindeki El-Huha ve El-Meha ilçelerinin 18 mil açıklarına kadar girerek, burada avlanan Yemenli 4 balıkçıyı "kaçırdığını" ifade etmişti.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğuna karar vermişti.

Yemen ordusu, bugün de Eritre sahil güvenlik güçlerinden 8 askeri Kızıldeniz'de Yemen kara sularına girdikleri sırada esir aldığını açıklamıştı.