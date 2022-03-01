Yemen'den, "Husilerin Kızıldeniz'in güvenliğine ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdidini durdurun" çağrısı - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, uluslararası topluma, "Husilerin Kızıldeniz'in güvenliğine ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdidini" durdurmaları çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ayrı ayrı kabul etti.

Kabulde Hadi, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir barışa önem verdiklerini dile getirerek, hükümetinin "bunun için tavizler verdiğini" kaydetti.

Husilerin Kızıldeniz'in güvenliğine ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehditlerini durdurmanın önemini vurgulayan Hadi, uluslararası toplumu bu sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Husileri ülkedeki masum insanları hedef alarak ve komşu ülkelerdeki sivil yerlere yönelik saldırılar düzenleyerek Yemen halkına karşı savaşını sürdürmekle suçlayan Hadi, kapsamlı bir ateşkese ulaşmak için BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'e tam destek verdiğini ve görevlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Grundberg de barışı sağlamada ilerlemenin en iyi yollarını bulmaya, önceki çabaları değerlendirmeye ve neyin başarılı olup neyin olmadığını belirlemeye çalışacağını ve Yemen halkının özlemlerini gerçekleştirmek için herkesi dinleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hadi, Lenderking'i kabulünde de onun "Yemen'de birliği, güvenliği ve istikrarı getirecek bir barışın sağlanması konusundaki çabalarından" övgüyle bahsetti.

Yemen'deki insani durumun savaş nedeniyle giderek kötüye gittiğini belirten Hadi, Husi milislerinin ülkedeki insani duruma, ülkenin yok edilmesine ve barışa kayıtsız kaldığına dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, 16 Mart'ta İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde Yemen için bağış konferansı yapılacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün gerçekleştirilen toplantıda Yemen'deki Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlarken, örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatmıştı.