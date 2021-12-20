Yemen'den Suudi Arabistan'daki havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin sivilleri hedef almak için Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Sana Havalimanından Kral Abdullah Havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Sana'da Husilere ait bazı İHA faaliyet alanları ile silah depolarının da imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.