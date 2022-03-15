Yemen Dışişleri Bakanı, ABD'nin Özel Temsilcisi ile barış çabalarını görüştü - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı, ABD'nin Özel Temsilcisi ile barış çabalarını görüştü

15.03.2022 21:33
Yemen Dışişleri Bakanı, ABD'nin Özel Temsilcisi ile barış çabalarını görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, ülkedeki son gelişmeleri ve barış çabalarını ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, ülkedeki son gelişmeleri ve barış çabalarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, ABD'li Özel Temsilci Lenderking ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası toplum Yemen'e barış getirme çabaları yürütürken Husilerin gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü söyleyen Bin Mubarek, son zamanlarda Marib kentinin güneyini hedef alan saldırılara işaret etti.

Bin Mubarek, ayrıca Husilerin çocukları silah altına almaya devam ettiğini ve tüm bunların Husilerin barış karşıtı duruşunu yansıttığını ifade etti.

Husilerin, yakıt ve gaz da dahil olmak üzere vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel malların ticaretine ilişkin krizler çıkararak bu konuyu istismar etmesini kınayan Bin Mubarek, hükümetin tüm vatandaşların gereksinimlerini karşılamaya önem verdiğini aktardı.

Lenderking ise ülkesinin BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in savaşı sona erdirmek ve barışı tesis etmek için gösterdiği çabalara verdiği desteği dile getirdi.

Lenderking, ABD'nin meşru hükümete ve Yemen'in birlik, istikrar ve güvenliğine desteğini yineledi.

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Kaynak: AA

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