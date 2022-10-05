Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek, ateşkesi yenilemeye istekli olduklarını açıkladı - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek, ateşkesi yenilemeye istekli olduklarını açıkladı

05.10.2022 17:26
Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek, ateşkesi yenilemeye istekli olduklarını açıkladı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, hükümetinin Husilerle ateşkesi yenilemeye istekli olduğunu söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, hükümetinin Husilerle ateşkesi yenilemeye istekli olduğunu söyledi.

Fas'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yemen'in Rabat Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mubarek, tüm sorunları müzakere masasında tartışmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Tutumumuz net. Barışın tarafındayız. Ateşkesi yenilemeye istekliyiz." şeklinde konuşan Mubarek, ateşkesi geliştirmenin Yemen halkının yararına olacağına dikkati çekti.

Mubarek, Husilerin savaştan çıkar elde ettiğini ve zenginlik elde etmek için savaştan beslendiğini ifade ederek, uluslararası topluma Yemen'deki savaşı bitirmek için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Barış çabalarını engelleyenlerin Husi grubunun kendilerinin olduğunu söyleyen Mubarek, uluslararası toplumun ve kuruluşların Yemen hükümetinin ateşkes konusunda olumlu tavrını doğruladığını anlattı.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, Ürdün, İran, Güncel, Son Dakika

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