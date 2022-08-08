Yemen Dışişleri Bakanı: "Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır" - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı: "Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır"

08.08.2022 16:02
Yemen Dışişleri Bakanı: "Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır"

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, İran destekli Husi milislerin kendilerini savaşa sürüklediğini belirterek, ülkede siyasi bir mutabakat için mevcut ateşkesin önemini vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, İran destekli Husi milislerin kendilerini savaşa sürüklediğini belirterek, ülkede siyasi bir mutabakat için mevcut ateşkesin önemini vurguladı.

Yemenli Bakan Bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bin Mubarek, "Dışarıdan (İran'dan) destek alan (Husi) milisleri bizleri savaşa sürükledi. Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes sürecinde de Husi milislerin hükümet güçlerine yönelik saldırılarının durmadığını aktaran Yemenli Bakan, ülkede kalıcı barış yolunda mevcut ateşkesi uzatma diyaloğunu desteklediklerini dile getirdi.

Ürdün'den siyasi çözüm vurgusu

Ürdünlü Bakan Safedi de Yemenli tarafların ateşkese bağlı kalmalarının ve özellikle Husilerin Taiz vilayetine yönelik ablukasını hafifletecek koridorun açılmasının önemine dikkati çekti.

Yemen'deki durumun insani krizlere yol açtığını vurgulayan Safedi, Yemen'i yeniden güven ve istikrarına kavuşturacak tek çözüm yolunun da siyasi diyalogdan geçtiğine işaret etti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

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