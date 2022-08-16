Yemen hükümeti öncelikle Taiz sorununun çözülmesini istiyor

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ülkede çözüm bekleyen diğer meselelerden önce yaklaşık 7 yıldır Husiler tarafından kuşatma altında tutulan Taiz sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Bin Mubarek, geçici başkent Aden'de ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Mubarek, Taiz'de en büyük insani sorunlardan birinin yaşandığını ve ülkenin diğer meselelerinden önce bu soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ülkedeki taraflar arasında varılan ateşkesin tüm maddelerinin uygulanması ve Taiz ile diğer kentlerdeki kuşatmaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bin Mubarek ayrıca, Husilerin, ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini ve maddelerini uygulamadığını buna karşılık Yemen hükümetinin, halkın sıkıntılarını hafifletmek adına BM'nin tüm önerilerine olumlu yaklaştığını dile getirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyinde verdiği brifingde, "şu ana kadar Taiz'deki yolların açılması konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini" söylemiş ve tarafların bu konuda en kısa sürede bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır kuşatma altında tutuyor.