Yemen Dışişleri Bakanı bin Mübarek, Taiz için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme öncesinde Husilere Taiz kuşatmasını kaldırmaları için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanı bin Mübarek, Washington'da Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

Blinken, "Hükümetin Sana'dan dün Amman'a ilk ticari uçuşların yeniden başlaması için ateşkese verdiği desteği ve ayrıca, şimdi Başkanlık Liderlik Konseyi'nin büyük zorluklara rağmen Yemen halkının ihtiyaçlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapmaya odaklanmasını çok memnuniyetle karşılıyoruz. Biz, Amerika Birleşik Devletleri olarak tüm bu çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

ABD'li Bakan ayrıca Yemen'de kalıcı bir barışı gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Bin Mübarek ise açıklamasında Sana'dan Amman'a ilk uçuşun ABD ile Yemen'in ortak çalışmasının ilk meyveleri olduğunu söyledi.

Yemenli Bakan, "Hep barışın peşinde olduk. Barışı sağlamak için çok fazla taviz verdik. Ateşkese saygı duyduk; bu ateşkesi uzatmak konusunda umutluyuz ve yeni bir girişim için hazırız. Barış için hazırız. Soru şu ki Husiler buna hazır mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Taiz'in halen kuşatma altında olduğunu belirten bin Mübarek, "Taiz'le ilgili toplantı bile yapılmadı çünkü Husiler görüşme için isim belirlemediler. Bu nedenle uluslararası toplumdan, özellikle ABD yönetiminden daha fazla baskı bekliyoruz. Kuşatmanın kaldırıldığını görmek istiyoruz. Taiz halkı daha fazla bekleyemez." dedi.

Bin Mübarek, barış için fırsat olduğunu ifade ederken, tüm tarafların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonrasında görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın "ABD'nin Yemen'deki ihtilafın sona ermesini ve Yemenliler için istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir geleceği destekleme taahhüdünü yinelediğini" kaydetti.

Price, "Bakan Blinken, kapsamlı bir ateşkes ve Yemenlilere kendi geleceklerini belirleme yetkisi veren kapsayıcı bir siyasi süreç sağlamak için BM tarafından müzakere edilen ateşkesi güvence altına almak ve geliştirmek için ABD desteğini de görüştü." ifadelerini kullandı.