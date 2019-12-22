Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu Açıklaması

6 saat önce

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu Açıklaması, System.String[]

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hadrami, Güney Geçiş Konseyinin "ayrılık hedefinden geri dönüş olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Riyad Anlaşması, devletin şeklini değiştirmek için yapılmadı. Aksine devleti, istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Hadrami, anlaşmanın ayrıca safları birleştirmek ve Husilerle mücadele gibi hedefleri bulunduğunu, herhangi bir ayrılık projesini besleme gayesi gütmediğini vurguladı.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılması talebinde ısrarcı olduklarına işaret ederek, "Hedefimiz, uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğumuz bağımsız devletimizi yeniden kurmaktır. Bu hedeften geri dönüş yok." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?


Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.


Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.


Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.


Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Twitter, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Büyük talihsizlik
Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Son Dakika Haberleri
23:41 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
23:38 Filipinler'de bombalı saldırılarda 21 kişi yaralandı - Son Dakika
23:36 Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:33 Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:33 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]