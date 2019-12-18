Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Temsilcisi Stockholm Anlaşması'nı görüştü - Son Dakika

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile siyasi gelişmeleri ve İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl imzalanan anlaşmayı görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hadrami ile Griffiths Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen hükümetinin tutumunun, sürdürülebilir ve kapsamlı barıştan yana olduğunu ifade eden Hadrami, barışa giden yola BM ara buluculuğuyla ulaşılabileceğini belirtti.

Husilerin Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmemesinin, "barışı istemedikleri ve bu konuda ciddi olmadıkları" anlamı taşıdığını vurgulayan Yemenli Bakan, anlaşmaya bağlı kalınması için sahada somut adımlar atılması, Husilerin Hudeyde kenti ve limanlarından çekilmesi için baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

Hadrami, Hudeyde'de Stockholm Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin muhtemel barış görüşmeleri için anahtar niteliğinde olduğunu dile getirdi.

BM Temsilcisi Griffiths ise Yemen'de sürdürülebilir ve kapsamlı barışı sağlamak için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

Griffiths, Hudeyde Limanı'nın gelirleriyle alakalı bazı adımlar atıldığını ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde çalışanların maaşlarının ödenmesi için bir mekanizma kurma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Martin Griffiths, Yemen'de Husi yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından dün başkent Sana'dan ayrılmış, daha sonra da Suudi Arabistan'a gelmişti.

Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Tarafların karşılıklı suçlamaları gölgesinde söz konusu anlaşmanın uygulanmasında aksaklıklar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.