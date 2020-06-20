Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami Açıklaması - Son Dakika

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami Açıklaması

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Riyad Anlaşması'nın imzalanma amacının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) isyanının devam etmesini meşrulaştırmak olmadığını belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami Açıklaması, System.String[]

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Riyad Anlaşması'nın imzalanma amacının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) isyanının devam etmesini meşrulaştırmak olmadığını belirtti.

Hadrami, GGK güçlerinin, Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmesinin ardından Bakanlığın Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Riyad Anlaşması, Husi-İran projesiyle mücadelede ortak hareket etmek ve isyanı sonlandırmak için imzalandı, bu isyanın devam etmesini meşrulaştırmak için değil." diyen Hadrami, GGK milislerinin Sokotra'da gerginliği tırmandırmasının, işledikleri ihlaller listesine ekleneceğini ve bunlardan hesaba çekileceklerini ifade etti.

Hadrami, söz konusu silahlı isyanın devam etmesinin Riyad Anlaşması'nın uygulanma umudunu tamamen ortadan kaldıracağını aktardı.

Öte yandan Aden'deki halk direniş güçleri sözcüsü Ali el-Ahmedi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Aden'de ve Aden dışında yaşananlar, çatışmanın Yemenliler arasında olmadığını bilakis (Suudi Arabistan öncülüğündeki) Arap koalisyonu ortaklarından birinin (BAE) 5 yıldır sahaya hükmettiğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

BAE'nin Yemen'de kendisine bağlı silahlı güçler oluşturduğunu vurgulayan Ahmedi, bu güçlerin, Aden'deki devlet kurumlarının çalışmasına engel olma ve hükümeti kentten kovmaya varacak kadar ileri gittiğini dile getirdi.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, dün hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor. BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor. Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı. Ancak GGK, 26 Nisan'da tek taraflı şekilde güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami Açıklaması - Son Dakika

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