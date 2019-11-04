Son Dakika Haberleri: Yemen Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçisi ile görüştü
Son Dakika Dünya Yemen Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçisi ile görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçisi ile görüştü

7 saat önce

Yemen Dışişleri Bakanı Mohammad Al-Hadrami, Türkiye Sana Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile görüştü.

Yemen Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

Yemen Dışişleri Bakanı Mohammad Al-Hadrami, Türkiye Sana Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran bakanlık, görüşmeyi iki ülke arasında ilişkilerin büyümesi ve ilerlemesi için bir adım olarak ifade etti.

Görüşme sırasında Türkiye'nin Yemen'i desteklemesi ve yanında olmasını öven Bakan Al-Hadrami, özellikle insani yardımlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarından bahsetti. Büyükelçi Bozgöz ise Türkiye'nin Yemen'in yanında olduğunu ve Yemen Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansour'a olan desteği ifade etti.


Türkiye, Yemen, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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