Son Dakika Haberleri: Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı
Son Dakika Dünya Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı

Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı

1 saat önce

Yemen’de yıllardır devam eden iç savaşta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve uluslararası güçlerin tanıdığı hükümet çatışmaları sonlandırmakta uzlaştı

Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı, System.String[]

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve uluslararası güçlerin tanıdığı hükümet çatışmaları sonlandırmak için uzlaştı. Yemen hükümetinde görevli üst düzey bir yetkili, taraflar arasında salı gününe kadar anlaşma imzalanacağını söyledi.


Öte yandan güneydeki farklı muhalif oluşumlar, geniş katılımlı çözümden yana olduklarını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında yapılacak tek taraflı görüşmeleri reddettiklerini açıkladı.

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Hükümet, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:29 
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