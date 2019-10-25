Yemen'e barış mı geliyor: Hükümet ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi uzlaştı
1 saat önce
Yemen’de yıllardır devam eden iç savaşta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve uluslararası güçlerin tanıdığı hükümet çatışmaları sonlandırmakta uzlaştı
Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve uluslararası güçlerin tanıdığı hükümet çatışmaları sonlandırmak için uzlaştı. Yemen hükümetinde görevli üst düzey bir yetkili, taraflar arasında salı gününe kadar anlaşma imzalanacağını söyledi.
Öte yandan güneydeki farklı muhalif oluşumlar, geniş katılımlı çözümden yana olduklarını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında yapılacak tek taraflı görüşmeleri reddettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:29
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