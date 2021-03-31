Yemen'e COVAX kapsamında Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı - Son Dakika

Yemen'e Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 360 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, geçici başkent Aden'e ulaşan Kovid-19 aşısının ilk partisi ile ilgili bilgi verildi.

Yemen'e 2021 yılında COVAX kapsamında 1,9 milyon doz Kovid-19 aşısının ulaşması planlandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu miktarın ilk partisinde 360 bin doz Astra-Zenaca aşısının Aden'e ulaştığı ve Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih ve UNICEF Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle tarafından teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenli ve etkili bir aşı kampanyasının başlatılabilmesi için Aden'e ulaşan ilk parti aşıya ek olarak, 13 bin aşı saklama kutusu ve 1 milyon 300 bin şırıngaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle de aşının hayat kurtarıcı olduğuna dikkati çekerek, ülkeye ulaşan ilk parti aşısının Yemen için Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir aşamayı temsil ettiğini dile getirdi.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan en son açıklamada, ülkede salgının başından itibaren Kovid-19'dan 882 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 4 bin 247'ye ulaştığı belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.