Yemen'e Geçen Yıl 150 Bin Afrikalı Sığınmacı Geldi
32 dakika önce
Savaşın yaşandığı Yemen'e 2018 yılında 150 bin Afrikalı sığınmacı giriş yaptı.
Savaşın yaşandığı Yemen
'e 2018 yılında 150 bin Afrikalı sığınmacı giriş yaptı. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, savaş, açlık ve salgın hastalıklara rağmen Yemen'e 2018 yılında 150 bin Afrikalı göçmenin sığındığı belirtildi.
Göçmenlerin yüzde 90'ının Etiyopya
'dan, yüzde 10'nun ise Somali
'den geldiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin çoğunun ailelerinden ayrı çocuklar olduğu kaydedildi.
Yemen uzun süredir yaşadığı savaşa rağmen başta Suudi Arabistan
olmak üzere körfez ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin geçiş noktası konumunda.
BM rakamlarına göre, Yemen'de çoğu Somalili 280 bin sığınmacı bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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