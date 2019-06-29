- Yemen'e koalisyon güçlerinden saldırı: 7 ölü
1 saat önce
- Yemen'e koalisyon güçlerinden saldırı: 7 ölüTAİZ - Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
- Yemen
'e koalisyon güçlerinden saldırı: 7 ölü
TAİZ - Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz
kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan
öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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